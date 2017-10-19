ПАРНАС и «Гражданская инициатива» допустили помощь Собчак с регистрацией

Из непарламентских партий только ПАРНАС и «Гражданская инициатива» допускают помощь Ксении Собчак с регистрацией на президентских выборах, сообщает «Дождь».

«Если она вступит с нами в переговоры, и мы достигнем консенсуса по основным политическим вопросам, я не вижу никаких априорных препятствий для этого», — заявил зампред ПАРНАСа Константин Мерзликин.

При этом он отметил, что это его личное мнение, добавив, что «пока переговоров никаких не было».

Председатель партии «Гражданская инициатива», бывший министр экономики Андрей Нечаев заявил: «Ксения ко мне не обращалась, если обратится, будем подробно обсуждать ее программу».

Он добавил: «На 100% я эту поддержку не исключаю, но не могу сказать, что она [Собчак] меня приводит в восторг».

Пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова сообщила: «Переговоры [с непарламентскими партиями] мы сейчас не ведем, однако открыты всем предложениям».

На вопрос, почему на предвыборном сайте Собчак указано, что нужно собрать 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты (такое требование для кандидатов от партий), а не 300 тысяч как для самовыдвиженцев, Чудинова ответила: «Если надо, исправим на 300 тысяч».