Петру Павленскому предъявили обвинение во Франции

Французские власти предъявили обвинение российскому художнику-акционисту Петру Павленскому. Об этом сообщает радиостанция Franceinfo со ссылкой на источник в судебной системе.

После поджога здания Банка Франции Павленский и его соратница Оксана Шалыгина были арестованы, художника направили на освидетельствование в психиатрический стационар полиции. Он был признан вменяемым.

После того, как с разрешения штатных врачей-психиатров парижской полици Павленский покинул психиатрический диспансер, ему было предъявлено обвинение в уничтожении чужого имущества опасным для окружающих способом. Мерой пресечения избрано предварительное заключение под стражу.