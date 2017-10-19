В Кремле положительно оценили открытие Сурковым памятника героям Донбасса

Помощник президента России Владислав Сурков 16 октября участвовал в открытии памятника «Героям Донбасса» в Ростове-на-Дону. Вместе с ним монумент открывали глава самопровозглашенной ДНР Александр Захарченко и бывший председатель правительства ДНР Александр Бородай.

Спустя три дня в Кремле прокомментировали открытие монумента.

На вопрос, не дискредитирует ли участие Суркова в мероприятии Россию как страну-посредника в урегулировании конфликта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил: «Нет, мы так не считаем, потому что все-таки речь идет о том, что герои, как говорят авторы памятника, защищали людей на Донбассе от агрессии экстремистских элементов, которые шли со стороны Украины» (цитата РИА Новости).