Модель-трансгендер впервые стала девушкой месяца в Playboy

Впервые в истории журнала Playboy девушкой месяца была избрана трансгендерная модель Инес Рау.

В сопроводительной статье сказано, что фото француженки северо-африканского происхождения уже публиковалось в журнале в марте 2014 года. Инес Рау также попадала на обложки изданий Luvre и Vogue.

24-летняя модель ранее сообщала, что операцию по смене пола сделала в 15 лет. Затем она переехала в Нью-Йорк, где была диджеем, профессионально занималась тайским боксом и кикбоксингом. Позже она сделала карьеру модели.

Инес Рау рассказал, что во время фотосессии думала о самых трудных временах своего детства. Она заявила, что статус девушки месяца Playboy является самым красивым комплиментом, который она получала.

Ноябрьский номер журнала посвящен памяти основателя Хью Хефнера. Тридцать лет назад, в начале 80-х, он поставил на обложку Playboy первого трансгендера Кэролайн Коссей, снявшуюся в фильме о Джеймсе Бонде «Только для твоих глаз».