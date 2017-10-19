19 октября 2017, 12:43
Более 90% опрошенных россиян не захотели платить Украине за Крым
Более 90% россиян, опрошенных ВЦИОМ, выступают против предложения компенсировать Украине потерю Крыма. Поддерживают компенсацию 6% респондентов. Такие данные публикуют «Известия».
На прошлой неделе президент Чехии Милош Земан предложил признать Крым российским, а за это Россия заплатит Украине компенсацию.
В Киеве и Москве отвергли эту инициативу.
Согласно опросу, 93% считают, что решение о присоединении Крыма к России было правильным (87% в прошлом году). Неверным такое решение назвали 4% (8% годом ранее).
При этом 69% респондентов заявили о важности признания Крыма российским другими странами. Для 28% опрошенных это не имеет значения.
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