Более 90% опрошенных россиян не захотели платить Украине за Крым

Более 90% россиян, опрошенных ВЦИОМ, выступают против предложения компенсировать Украине потерю Крыма. Поддерживают компенсацию 6% респондентов. Такие данные публикуют «Известия».

На прошлой неделе президент Чехии Милош Земан предложил признать Крым российским, а за это Россия заплатит Украине компенсацию.

В Киеве и Москве отвергли эту инициативу.

Согласно опросу, 93% считают, что решение о присоединении Крыма к России было правильным (87% в прошлом году). Неверным такое решение назвали 4% (8% годом ранее).

При этом 69% респондентов заявили о важности признания Крыма российским другими странами. Для 28% опрошенных это не имеет значения.