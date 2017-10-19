Порошенко не принял делегацию протестующих из-за ее состава‍

Глава фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Артур Герасимов сообщил, что украинский президент отказался от встречи с организаторами митинга перед Верховной Радой из-за состава делегации. Об этом сообщает «Укринформ».

О встрече просил член БПП Мустафа Найем, на что Порошенко был согласен. Вести переговоры с депутатами Сергеем Левченко и Светланой Залищук он отказался.

«Мое личное мнение, что когда в государственные учреждения заходят люди, которые незаконно прорывали границу, заходят люди, которые жгли шашки в Верховной Раде, когда там были дети, то это неприемлемо», — сказал Герасимов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на площади перед Верховной Радой собрались митингующие. По разным оценкам, от двух до 4,5 тысяч человек требовали от Петра Порошенко отменить депутатскую неприкосновенность, создать специальный антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство.

На акцию протеста приехал экс-губернатор Одессы Михаил Саакашвили.

Перед Радой вырос городок из 60 палаток, в которых митингующие собирались переждать ночь. Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко пообещал не препятствовать проведению акции протеста перед Верховной Радой и не сносить палаточный городок.