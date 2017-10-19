Американские аллигаторы способны есть акул и скатов

Новое исследование показало, что миссисипские аллигаторы (Alligator mississippiensis), проникая в прибрежные воды Атлантики и Мексиканского залива, порой едят акул и скатов.

Обычно миссисипские аллигаторы обитают в озерах, болотах и реках, но они нередко заплывают в эстуарии, где пресная речная вода постепенно переходит в соленую морскую воду. В период сильных дождей они способны находить скопления пресной воды в верхних слоях моря над соленой водой и благодаря этому довольно продолжительное время находиться в море. Снабдив аллигаторов GPS-передатчиками, ученые доказали, что они способны перемещаться между руслами рек и эстуариями, отделенными друг от друга довольно значительными пространствами океанских вод. С другой стороны, некоторые акулы и скаты заплывают порой в устья рек, где тоже могут столкнуться с аллигаторами.

Американские биологи Джеймс Нифтонг (James C. Nifong) и Рассел Лоуэрс (Russell H. Lowers) рассмотрели данные о наблюдениях за аллигаторами в природе, сделанными натуралистами с XIX века и современными работниками зоопарков, а также результаты целого ряда исследований содержимого желудков крокодилов. Они установили, что в рацион аллигаторов могут входить три вида обитающих в Атлантике акул (малоголовая молот-рыба, лимонная акула, акула-нянька) и один вид скатов-хвостоколов (Dasyatis sabina).

Ученые обнаружили и ряд свидетельств того, что более крупные акулы, в свою очередь, нападали на аллигаторов и съедали их. По словам Джеймса Нифтонга, все зависит от соотношения размеров двух хищников. Когда аллигатор встречает мелкую акулу, он воспринимает ее как добычу. Но и акулы, если преимущество в размерах на их стороне, могут полакомиться аллигатором.

Работа опубликована в журнале Southeastern Naturalist.