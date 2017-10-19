Космические туалеты помогут в изучении криовулканов Энцелада

Самым интересным объектом на спутнике Сатурна Энцеладе служат криовулканы – потоки водяного пара и других веществ, выбрасываемые в космическое пространство через разломы в ледяном покрове спутника. Известно о них пока немного, но, возможно, именно в них удастся найти доказательства того, что в недрах спутника существует жизнь.

В 2015 году аппарат «Кассини» прошел на расстоянии всего лишь в 48 километров от поверхности Энцелада. Благодаря добытым в этот момент данным, удалось установить, что помимо воды, метана и аммиака в криовулканах Энцелада содержится как минимум 1,4 % молекулярного водорода и до 0,8 % углекислого газа. Ученые полагают, что водород может свидетельствовать о гидротермальной активности в океане Энцелада. А она, в свою очередь, может дать основу сообществам живых организмов, подобных тем, что возникают вокруг «черных курильщиков» на дне земных океанов. Подробнее об этом можно прочитать в специальном очерке.

Ученые стремятся добыть больше информации о криовулканах Энцелада, а также других небесных тел, на которых они засвидетельствованы: Европе, Ганимеде, Тритоне, Церере. Но методы исследования их еще недостаточно разработаны. На недавней конференции отдела планетологии Американского астрономического общества Ральф Лоренц из Университета Джонса Хопкинса предложил модельный объект для разработки методов исследования криовулканов. В этой роли, по словам ученого, могут служить канализационные сбросы с МКС и других космических аппаратов.

Жидкие отходы, как содержимое туалетов, так и отработанная вода из технических систем космической станции, выбрасываются в открытый космос. При этом, как отмечали многие космонавты, наблюдавшие этот процесс, частицы жидкости мгновенно замерзают в вакууме и ледяные кристаллы разлетаются, «как миллионы мельчайших мерцающих звезд, сверкающих на солнце».

Наблюдение за этим процессом позволит выработать методы оценки размера ледяных частиц в криовулканах, их перемещения в космосе, определения химического состава и отбора проб. Попытки изучения этого процесса уже были. В 1989 году при помощи телескопа на Гавайях астрономы наблюдали, как шатл «Дискавери» выбрасывал воды из своей топливной системы. «Наблюдались частицы льда в основном размером с вентиляционные отверстия, но были и группа гораздо меньших частиц, которые были интерпретированы как реконденсация из пара, – говорит Ральф Лоренц. – Вероятно, это тот тип распространения, который мы увидим на Энцеладе». Предложенный Лоренцем метод хорош тем, что не потребует дорогостоящего вывода на орбиту дополнительного оборудования.