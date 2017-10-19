Солнечные бури заряжают Фобос статическим электричеством

В новом исследовании, опубликованном в журнале Advances in Space Research, предполагается, что солнечные бури создают сложное электрическое поле вокруг Фобоса, наделяя его ночную сторону и затененные кратеры статическим электрическим зарядом.

Подтверждение этой теории может иметь практическое значение, так как Фобос часто рассматривается как база для исследования Марса. На Фобосе значительно ниже гравитация, что облегчает старт со спутника космических кораблей. Люди, находясь на Фобосе, могли бы управлять автоматическими марсоходами без той задержки, которая возникает, когда управление ведется с Земли.

Но, как рассказывает ведущий автор исследования Уильям Фаррелл (William Farrell) из Центра космических полетов НАСА имени Годдара, аппараты и космонавты, находясь на ночной стороне Фобоса, которая обращена к Марсу во время марсианского дня, могут накапливать значительный электрический заряд. Он вряд ли будет столь велик, чтобы повредить здоровью людей, но окажет влияние на работу приборов. Поэтому перед высадкой на Фобос нужно будет разработать защищенные скафандры и оборудование.

Когда солнечный ветер направлен на дневную сторону Фобоса, частицы плазмы поглощаются поверхностью спутника, с противоположной стороны поток не выходит. Солнечный ветер состоит из двух типов частиц: электронов и ионов. «Электроны действуют как истребители – они могут облететь препятствие, а ионы похожи на большие тяжелые бомбардировщики – они медленно меняют курс. Это означает, что легкие электроны опережают тяжелые ионы, и полученное электрическое поле действует на ионы позади Фобоса», – говорит Уильям Фаррелл.

Исследователи смоделировали поток солнечного ветра вокруг Фобоса и рассчитали накопление заряда на ночной стороне, а также в затененных областях у стенок крупных кратеров. Особенно сильный заряд будет возникать во время солнечных бурь, когда активность Солнца повышена. Расчеты показывают, что возникающий статический заряд может достигать 10 000 вольт на некоторых материалах, таких как тефлон, который использовался при высадках на Луну в ходе программы «Аполлон».