Путин рассказал о работе американцев на секретных ядерных объектах РФ

В 1990-е годы американцы получили доступ на все российские секретные объекты по производству ядерного оружия. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Он отметил, что в 1992-1993 годах Россия заключила с США два договора по программе Нанна-Лугара и программе ВОУ-НОУ, в рамках которой высокообогащенный уран переводился в низкообогащенный.

Первое соглашение касалось модернизации систем контроля, учета и защиты ядерных материалов, утилизации подлодок и радиоизотопных генераторов.

«В рамках выполнения российских обязательств американцы совершили, прошу внимания… 620 проверочных визитов, причем в святая святых российского ядерного оружейного комплекса: на предприятия, занимающиеся разработкой ядерных зарядов и боеприпасов, наработкой плутония и урана оружейного качества», — заявил Путин на сессии международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он отметил, что в рамках договора «США получили доступ на все совершенно секретные объекты Российской Федерации», однако «при этом соглашение носило фактически односторонний характер».

При реализации второго договора американцы совершили 170 инспекций на российские обогатительные комбинаты.

«На самом мощном в мире ядерном обогатительном уральском электрохимическом комбинате был даже оборудован постоянно действующий американский наблюдательный пост, а прямо в цехах этого комбината были созданы постоянные рабочие места, куда американские специалисты каждый день ходили как бы на работу, да не как бы, а ходили на работу», — отметил глава государства.

Он добавил, что «на совершенно секретных российских объектах стояли американские флаги».

Кроме этого, 100 специалистов от десяти различных организаций США «получили право проводить дополнительные инспекции в любое время и без всякого предупреждения. И все это продолжалось на протяжении десяти лет».

По словам Путина, в рамках ВОУ-НОУ в России было выведено из военного обращения 500 тонн оружейного урана, что эквивалентно примерно 20 тысячам боезарядов.