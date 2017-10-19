Путин рассказал о сверхзадаче будущего президента

Президент России Владимир Путин считает, что перед будущим главой государства стоит сверхзадача по совершенствованию политической системы. Об этом он заявил, отвечая на вопросы в ходе заседания клуба «Валдай», передает РБК.

Кроме этого, по словам Путина, Россию нужно сделать гибкой и конкурентоспособной.

«Гибкой — с точки зрения развития экономики, устремленной в будущее — с точки зрения новейших технологий, оценки этих возможностей и их применения», — отметил глава государства.

Как сообщает РИА Новости, также Путину был задан вопрос, может ли женщина стать следующим президентом.

«У нас все возможно», — сказал Путин.