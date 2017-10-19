«Сколково» проведет конференцию Ассоциации научных парков Азии во Владивостоке

19 октября на встрече совета директоров Ассоциации научных парков Азии (ASPA) была удовлетворена заявка Фонда «Сколково» о проведении 22-й конференции ASPA в 2018 году во Владивостоке. Мероприятие пройдет в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский.

Выбор площадки проходил в Хошимине, где члены совета директоров ASPA единогласно проголосовали за проведение следующей конференции в России.

«Единогласное голосование членов совета директоров ASPA за проведение своей глобальной конференции во Владивостоке в 2018 году - это демонстрация доверия к России и к Инновационному центру «Сколково», – комментирует решение членов совета ASPA Александр Чернов, старший вице-президент по внешним коммуникациям Фонда «Сколково». – Сразу несколько руководителей крупнейших азиатских технопарков в рамках презентации рассказали о том, что поддерживают кандидатуру Владивостока, опираясь на опыт своего участия в конференции Startup Village и Форуме «Открытые инновации». Любопытно, что представители Сингапура, Малайзии, Южной Кореи, ранее заявлявшие о своем желании побороться с Россией, позже отказались от этих намерений и проголосовали за остров Русский».

Международная конференция ASPA каждый год проходит в новой стране. Получить право на ее организацию может только полноправный член ассоциации, состоящий в сообществе более двух лет. Основная цель мероприятия – наладить сотрудничество между инновационными организациям, компаниями и отдельными людьми, которые вносят вклад в индустриальное и экономическое развитие в своих странах. Конференция способствует обмену опытом, знаниями и различными проектами, организации деловых контактов.

Мероприятие длится три дня, и его посещают более 300 представителей азиатских научных парков – членов ассоциации и руководителей бизнес-инкубаторов, университетов, венчурных компаний и фондов, инновационных предприятий. Они участвуют в семинарах, тренингах, выставках и воркшопах, проводят деловые переговоры.

Международная организация ASPA основана в 1997 году в Японии. Ее целью является совместное развитие отрасли научных технологий, промышленности и экономики азиатского региона. ASPA объединяет 519 технопарков (включая 18 российских) из 36 стран мира.