РПЦ передали старое здание «Союзмультфильма»

Росимущество передало РПЦ здание студии «Союзмультфильм» на Долгоруковской улице в Москве. Об этом сообщил глава ведомства Дмитрий Пристансков, передает РИА Новости.

С 1946 года студия располагалась в здании Никольского храма, неподалеку от метро «Новослободская». В сентябре она переехала из старого здания в новое на улице Академика Королева.

Никольский храм действовал до 1936 года, после чего в здании находился антирелигиозный музей. В 1940-х здание было передано комитету кинематографии для студии «Союзмультфильм».