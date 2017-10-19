Тверская станет пешеходной с 31 декабря по 2 января

С 31 декабря 2017 года по 2 января 2018 года проезд по Тверской улице в центре Москвы будет запрещен, улица станет пешеходной. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли Алексей Немерюк, передает РИА Новости.

«Было принято решение, что 31 декабря, 1 и 2 января Тверская станет пешеходной. В течение этих трех дней мы будем ярко гулять», — пообещал чиновник.

С 22 декабря по 14 января в Москве пройдет новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». В прошлом году аналогичное мероприятие посетили 12 млн человек.