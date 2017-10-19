Володин счел обсуждение «Матильды» признаком перемен к лучшему

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин выразил уверенность в том, что дискуссия вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» говорит о переменах к лучшему в России. Об этом он заявил в кулуарах XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи, сообщает РИА Новости.

Володин заявил, что в 90-е годы никто не стал бы уделять внимание кинокартине с подобным сюжетом.

«СМИ обсуждают те вопросы, которые считают проблемными. Если другие проблемы решены, их не обсуждают. Поэтому, если у нас вопрос, который интересен для всех, — это фильм "Матильда", значит, многое у нас изменилось в лучшую сторону», — считает спикер Госдумы.

В СМИ широко обсуждаются попытки депутата Госдумы Натальи Поклонской, не видевшей фильм, запретить его показ в кинотеатрах страны. Она считает, что фильм оскорбляет чувства верующих, рассказывая о романе цесаревича Николая с балериной императорского театра Матильдой Кшесинской.

В Генпрокуратуру РФ от Поклонской поступило 43 запроса, ведомство проверило производство кинокартины и условия выдачи прокатной лицензии. Признаков нарушения российского законодательства Генпрокуратура не обнаружила.