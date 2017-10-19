19 октября 2017, 16:27
Бывший новосибирский губернатор признан виновным в превышении полномочий
Центральный райсуд Новосибирска признал бывшего главу региона Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.
Суд установил, что экс-губернатор дал письменное указание об отмене аукциона и продаже участка в центре Новосибирска конкретной компании по заниженной стоимости.
Обвинение просило приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн рублей.
Сам обвиняемый заявил, что будет обжаловать обвинительный приговор.
Оглашение решения суда продолжится 20 октября.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое