Бывший новосибирский губернатор признан виновным в превышении полномочий

Центральный райсуд Новосибирска признал бывшего главу региона Василия Юрченко виновным в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

Суд установил, что экс-губернатор дал письменное указание об отмене аукциона и продаже участка в центре Новосибирска конкретной компании по заниженной стоимости.

Обвинение просило приговорить Юрченко к четырем годам колонии и взыскать с него 14 млн рублей.

Сам обвиняемый заявил, что будет обжаловать обвинительный приговор.

Оглашение решения суда продолжится 20 октября.