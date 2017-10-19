Россия примет ответные меры на канадский закон Магнитского

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк считает, что принятый в Канаде закон о санкциях против иностранных чиновников негативно отразится на отношениях с Россией. Об этом РИА Новости сообщили в его пресс-службе.

«Идя на поводу у старшего партнера в лице США, Канада, к сожалению, демонстрирует дефицит самостоятельности во внешней политике. Принятие по американскому шаблону так называемого закона Магнитского выглядит ничем не оправданным политическим маневром канадских властей, который негативно влияет на отношения между нашими странами… РФ будет вынуждена предпринять адекватные ответные действия, которые канадским властям точно не понравятся», — заявил Железняк.

Депутат подчеркнул, что «болезненные амбиции» американского истеблишмента сыграли с Канадой злую шутку, загнав ее в тупик и заставив действовать вопреки здравому смыслу и собственным интересам.

О вступлении в силу в Канаде закона «О правосудии для жертв коррумпированных иностранных чиновников», аналога американского закона Магнитского, стало известно 18 октября. В российском посольстве в Канаде назвали его «иррациональным актом, спонсируемым беглым мошенником и налоговым уклонистом, а также теми, кто ненавидит Россию».