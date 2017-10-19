Зюганов прокомментировал выдвижение Собчак на пост президента

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил телеведущей Ксении Собчак не превращать выборы в трагикомедию, сообщает РИА Новости.

«Я очень серьезно отношусь к людям, к стране, к избирателям, к выборам. Превращать это в трагикомедию нет смысла», — сказал Зюганов.

Политик рассказал, что в своей книге «Отсчет пошел» собрал высказывание самых отъявленных русофобов. «И там есть, в этой компании, и Ксюша, которая назвала нашу страну и народ генетическим отребьем. Я плохо представляю возможность выдвинуться…», — добавил Зюганов, напомнив, что в 2010 году Ксения Собчак заявляла, что в силу некоторых событий ХХ века Россия превратилась в страну генетического отребья.

Политологи оценили шансы Собчак на победу как невысокие, однако она сумеет перетянуть на себя оппозиционный электорат, сообщает РБК.

Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского Центра Карнеги Андрей Колесников счел выдвижения телеведущей «имитацией конкуренции» и назвал его интригой внутри Садового кольца.

Президент Центра политических технологий Игорь Бунин отметил, что Ксения Собчак устраивает президента и понравится молодежи. Он предположил, что Собчак будет вести нормальную и спокойную кампанию.

Политолог Аббас Галлямов назвал телеведущую идеальным соперником: у нее сильный антирейтинг как у «символа гламура и роскоши», критика с ее стороны для Путина не опасна.

Директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов заявил, что, учитывая в количество реверансов в сторону Навального в письме Собчак, становится понятно, что она претендует на его аудиторию.

Политконсультант Дмитрий Фетисов предположил, что Ксении Собчак удастся набрать на выборах 1-3% голосов россиян.