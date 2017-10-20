СМИ назвали голосовавших против Мединского в президиуме ВАК

СМИ узнали о том, кто из состава президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), который сегодня собирался на специальное заседание по вопросу о лишении главы Минкульта Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук, голосовал против министра.

Это декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, директор Института лингвистических исследований РАН Евгений Головко и научный руководитель Государственного архива РФ Сергей Мироненко — тот самый, который до заседания тщетно пытался изучить «дело Мединского», но так и не смог добиться, чтобы ему показали документы.

По словам источников, присутствовавших на заседании президиума ВАК, лишить министра ученой степени также предлагали доцент Высшей школы экономики Александр Муравьев, доктор политических наук Мария Федорова из Института философии РАН и ординарный профессор НИУ ВШЭ Игорь Данилевский (историк), пишет «Медуза».

Помимо последнего в президиум входил еще один историк — глава отдела службы ФСБ России, доктор исторических наук Владимир Павлов. Он активно публикует свои труды в ведомственном альманахе «Лубянка» — например, «Дневники гестаповца», а также написал в соавторстве с создателем фильма «Крым» Алексеем Пимановым и главредом ведомственного журнала ФСО «Кремль-9» Сергеем Девятовым работу под названием «Сталин. Семейная трагедия вождя народов».

Решение президиума ВАК рекомендовать министерству образования и науки не лишать Мединского ученой степени (несмотря на противоположное мнение экспертного совета Высшей аттестационной комиссии) порадовало главы Минобрнауки Ольгу Васильеву. Она отметила, что Мединский давал на вопросы членов президиума «очень правильные и четкие ответы, которые подтверждают не просто авторство, а глубокие знания».

После заседания министр культуры пообещал издать свою докторскую диссертацию — точнее, «избранные места» из нее, снабдив их авторскими комментариями для пояснения широкому кругу читателей. По мнению Мединского, его работа будет интересна россиянам, интересующимся историей родины.