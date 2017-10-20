Ространснадзор внес несколько авиакомпаний в зону риска

Глава Ространснадзора Виктор Басаргин признал, что еще несколько российских авиакомпаний — от шести до десяти, по его оценкам, — находятся сейчас в зоне риска. По словам руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, все они под пристальным наблюдением ведомства, которое ведется «в режиме непрерывного мониторинга».

«На их деятельность мы смотрим напряженно», — цитирует Басаргина «Интерфакс». Впрочем, чиновник признал, что «напряженный» мониторинг ситуации с авиакомпанией «Вим-Авиа», недавно оказавшейся в центре скандала из-за невозможности осуществлять пассажирские перевозки, также велся — но результатов не дал.

Напомним, именно в связи с «Вим-Авиа» Росавиация заявила о намерении внести поправки в регламент проверки участников рынка пассажирских авиаперевозок, чтобы уделить особое внимание тем игрокам, которые находятся в «зоне риска».

Перечислить эти 6-10 авиакомпаний, за которыми следит Ространснадзор, Басаргин отказался. Вместо этого он в очередной раз заверил, что проверки этих авиаперевозчиков возглавляемое им ведомство проводит регулярно.

Отметим, что «Вим-Авиа» также регулярно проходила проверки (в частности, несколько инспекций было проведено в нынешнем году — как плановых, так и внезапных), но от краха и прекращения полетов это авиакомпанию не уберегло.

Ространснадзор в дальнейшем собирается ввести «особый алгоритм», чтобы «осуществлять мониторинг финансовой устойчивости авиакомпаний для оценки уровня безопасности полетов», анонсировал Басаргин. «Для Ространснадзора было главным сегодня, чтобы вот этот момент финансовой устойчивости компаний каким-то образом ухватить», — резюмировал он.

Из-за кризисной ситуации с «Вим-Авиа» десятки тысяч пассажиров застряли в аэропортах — как российских, так и зарубежных. Минтранс, Росавиация, Ростуризм и Ассоциация туроператоров России в сотрудничестве организовали перевозку клиентов «Вим-Авиа» самолетами других авиакомпаний. Для этого привлекались даже борта президентского летного отряда «Россия».