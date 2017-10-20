Правительство Японии опровергло сообщения о дате отречения императора

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что публикация газеты Asahi Shimbun, которая со ссылкой на свои анонимные источники сообщила о возможной передаче Хризантемового трона в конце марта 2019 года, не соответствует действительности.

«Такого факта нет», — цитирует Сугу РИА Новости.

По его словам, правительство «уважает» специальный закон, принятый японским парламентом в июне нынешнего года и предназначенный для того, чтобы в стране один раз могла быть проведена процедура отречения от трона.

Суга заверил, что кабмин «прилагает все усилия к тому, чтобы подготовить проект соответствующего закона», и этот процесс «сейчас рассматривается Управлением делами императорского двора и соответствующими министерствами».

Asahi Shimbun утверждала, что передача трона от 83-летнего императора Акихито к наследнику японского престола — 57-летнему крон-принцу Нарухито — может состояться 31 марта 2019 года, и тогда «начало новой эры» совпадет с началом финансового года 1 апреля.

«Мы приложим все силы к тому, чтобы плавная передача императорского трона прошла без задержек», — пообещал генсек японского правительства.

Напомним, император Акихито заявил о своем желании передать престол наследнику и при жизни покинуть трон (хотя законы Японии не предусматривают такой возможности) еще летом 2015 года, он сослался на преклонный возраст и состояние здоровья. Если это произойдет, Акихито станет первым за 200 лет японским императором, отрекшимся от престола.