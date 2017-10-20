Зампред Сбербанка назвал Avito одной из основных площадок кибермошенников
Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал сайт объявлений Avito одной из основных площадок кибермошенников. Это заявление он сделал на Фестивале молодежи и студентов в Сочи на сессии «Кибербезопасность — как защититься в мире киберугроз», пишет RNS.
«Сайт Avito, который всем известен, который стал мгновенно, за несколько месяцев очень популярным. Сайт Avito — на самом деле это одна из таких сегодня центральных площадок для того, чтобы действовать именно кибермошенникам. Там есть много разных преступлений, много разных видов преступлений. И изучая их, мы, собственно говоря, погружаемся в то, как они могут очень тонко найти возможность, чтобы убедить человека сделать то или иное действие», — сказал Кузнецов.
Он также подтвердил появившуюся на ленте Интерпола новость о заключении со Сбербанком прямого соглашения о двустороннем сотрудничестве. Его заключило дочернее предприятия кредитного учреждения Bi.Zone, уточняет РИА Новости.
«Наша компания Bi.Zone будет участвовать в расследованиях, которые проводятся по линии Интерпола. Большое событие, потому что это признание нашей компетенции в области кибербезопасности», — добавил он.