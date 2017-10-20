Биткоин преодолел отметку в 6 тысяч долларов

Самая известная в мире криптовалюта — биткоин — перешагнула очередную знаковую отметку: ее курс превысил 6 тыс. долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные криптовалютных бирж.

После фиксации этого рекорда биткоин снова подешевел, сейчас его стоимость колеблется вокруг 5,9 тыс. долларов. Тем не менее биржа OKCoin по-прежнему предлагает за один биткоин 6057 долларов (это одна из самых высоких цен), а самая крупная криптовалютная биржа — Bitfinex — «назначила» цену в 6006 долларов.

Напомним, неделю назад курс Bitcoin перевалил за 5,6 тыс. долларов, а на протяжении недели до этого неуклонно увеличивался, так что прирост составил почти 1250 долларов. Предыдущую знаковую отметку биткоин преодолел 13 августа — его цена составляла тогда 4057,55 доллара за единицу.

По подсчетам американской телекомпании CNBC, за год биткоин подорожал более чем на 480% — во многом на фоне предположений о возможном запрете на торговлю криптовалютами на внутрикитайском финансовом рынке. Банк России назвал систему проведения торгов биткоинами и поведение их участников слишком подозрительно схожими с «работой» типичной финансовой пирамиды наподобие легендарного «МММ».

Уже упомянутый CNBC провел опрос среди более чем 23 тыс. человек, и почти половина из них заявили, что уверены в росте стоимости биткоина выше 10 тыс. долларов за единицу. Майк Новограц, который предсказал резкий скачок спроса на криптовалюты еще несколько лет назад, уверен, что у них еще колоссальный потенциал в этом смысле.