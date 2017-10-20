Два взрыва в афганских мечетях унесли 72 жизни

По меньшей мере 72 человека стали жертвами двух взрывов, устроенных предположительно террористами-смертниками в афганских мечетях. Среди погибших — дети, сотрудники правоохранительных органов и чиновники, большинство составляют взрослые прихожане храмов, передает Times of India со ссылкой на представителя местной экстренной службы.

Первый взрыв прогремел вечером в столице страны Кабуле как раз тогда, когда верующие собрались помолиться. По словам пресс-секретаря министерства внутренних дел Афганистана, при взрыве в мечети Имама Замана, которая находится в районе Дашт-и-Бархи на западе города, погибли как минимум 39 человек.

Еще 33 человека стали жертвами взрыва, который произошел в центральной части афганской провинции Гор. По предварительным данным, обнародованным губернатором провинции, мишенью террористов мог быть местный политик — лидер региональной ячейки политической партии «Джамиат».

Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за случившееся, хотя в том, что это были теракты, у афганской полиции сомнений нет. В последние месяцы местные мусульмане-шииты неоднократно подвергались атакам со стороны суннитских боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство».