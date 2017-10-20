Роспотребнадзор снова запретил продавать «Боярышник»

Глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России Анна Попова подписала постановление о запрете розничной продажи спиртосодержащий непищевой продукции. Документ опубликован на официальном интернет-портале опубликования правовой информации.

В ближайшие 180 дней в России запрещена продажа спиртосодержащей непищевой продукции, спиртосодержащих пищевых добавок и ароматизаторов с содержанием этилового спирта более 28% объема готовой продукции.

Отметим, предыдущее аналогичное постановление прекратило действовать 9 октября – соответственно, в течение 11 дней в России можно было легально купить спиртовые суррогаты.

Запрет на продажу алкогольных суррогатов был введен 23 декабря 2016 года после того, как от отравления концентратом для принятия ванн «Боярышник» в Иркутске скончались более 70 человек.