Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому ученую степень

Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рассмотрел вопрос об ученой степени министра культуры России Владимира Мединского и рекомендовал Министерству образования и науки РФ сохранить за главой Минкульта статус доктора исторических наук, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, участвовавший в заседании.

Собеседник агентства заявил: «Оставили доктором наук. 14 - "за", шесть - "против"». Претензии к диссертации Мединского большинство членов президиума ВАК сочли несостоятельными, пояснил источник.

Отметим, заседание проходит в закрытом режиме, журналистов на него не допустили, поэтому официальных данных по решению президиума ВАК пока нет. Владимир Мединский присутствует на заседании лично.

В соответствии с процедурой президиум ВАК даст рекомендацию Минобрнауки, на основании которой ведомство окончательно решит вопрос об ученой степени Мединского, а затем выпустит соответствующий приказ.