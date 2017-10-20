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20 октября 2017, 14:39
Михаил Саакашвили Петр Порошенко суды Украина

Суд обязал МВД Украины завести на Порошенко дело из-за Саакашвили

М.Саакашвили и П.Порошенко
М.Саакашвили и П.Порошенко
president.gov.ua

Национальная полиция Украины возбудит уголовное дело в отношении президента страны Петра Порошенко по подозрению в том, что он незаконно лишил гражданства экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Соответствующее решение, которым должны руководствоваться правоохранительные органы, принял Печерский районный суд Киева.

«Суд обязал Авакова возбудить дело против Порошенко о незаконном лишении гражданства Саакашвили», — написал в Facebook бывший заместитель прокурора страны, адвокат Ренат Кузьмин.

По его словам, суд удовлетворил поданную им жалобу. Теперь Национальная полиция обязана будет зарегистрировать уголовное дело против Порошенко в Едином реестре досудебных расследований и «провести расследование по факту незаконного предоставления и последующего лишения Саакашвили украинского гражданства».

Кузьмин и раньше пытался подать заявление о незаконности решения президента Украины в отношении бывшего одесского губернатора, но, как он утверждает, Генпрокуратура и полиция наотрез отказывались рассматривать его жалобы и, соответственно, отказывали в возбуждении уголовного дела.

Напомним, завтра, 21 октября, Саакашвили собирает «вече» у стен Верховной рады, куда призвал своих сторонников, чтобы обсудить «Украину после Порошенко». На данный момент там на площади установлено около 60 палаток, возле которых остаются участники акции протеста, требующие от украинских властей отмены депутатской неприкосновенности и других мер, в целом направленных против действующего режима.

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