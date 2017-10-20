Глава ЦРУ назвал сложным выбор времени для атаки на КНДР

Директор ЦРУ Майкл Помпео предупредил, что Вашингтону следует быть готовым в ракетному удару КНДР по территории США, пишет The Washington Examiner. «Остается только думать, как можно предотвратить последний шаг», — считает глава разведывательного управления.

По его мнению, вероятность нападения Северной Кореи резко возросла за последнее время и будет увеличиваться впоследствии из-за «отсутствия международного давления на Пхеньян», но при этом крайне сложно понять, в какой именно момент пора давать отпор.

Помпео признал, что президент США Дональд Трамп действительно собирается использовать для предотвращения северокорейской атаки вооруженные силы страны.

Напомним, в последнее время — после военных учений, которые США и Южная Корея провели вблизи Корейского полуострова с целью отработки удара по КНДР в случае войны, — напряженность между Пхеньяном и Вашингтоном существенно обострилась.

Россия и Китай предложили обеим сторонам принять меры для недопущения эскалации конфликта — Северной Корее ввести мораторий на ядерные испытания и ракетные пуски, а США и Южной Корее — перестать проводить в регионе маневры.