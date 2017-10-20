Зарубежное кредитование России достигло максимума с досанкционных времен

Банк международных расчетов (БМР) сообщил о росте объема зарубежного кредитования российских резидентов на 3,56 млрд долларов во втором квартале 2017 года. Последний раз более высокий показатель был зафиксирован четыре года назад, еще до санкций, отмечает РБК.

По данным БМР, последний раз трансграничное кредитование росло в первом квартале 2013 года, на 28,3 млрд долларов. Затем из-за санкций трансграничное кредитование сокращалось 15 кварталов подряд, до 107 млрд долларов. Первый рост показателя, на 2 млрд долларов, был зафиксирован только в первом квартале текущего года.

Ведущий эксперт института «Центр развития» Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Пухов считает, что рост зарубежных кредитов является одним из признаков выхода из рецессии и оживления экономики, несмотря на санкции. Он отметил, что российские компании перестали сокращать свои обязательства: если ранее они гасили долги из-за санкций и кризиса, то теперь они их наращивают не только через кредиторов и прямых инвесторов, но и через займы на внешних рынках.