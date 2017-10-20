Закон о «народных инспекторах» поступил из кабмина в Госдуму

Российское правительство внесло на рассмотрение Государственной Думы законопроект, предусматривающий примечательное нововведение — появление так называемых народных инспекторов (имеются в виду инспекторы дорожного движения).

Речь идет об инициативных гражданах, зарегистрированных на портале госуслуг и получающих, согласно законопроекту, право фиксировать «отдельные нарушения правил дорожного движения... с применением технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения», сообщается на сайте правительства РФ.

Предполагается, что появление народных инспекторов позволит повысить безопасность дорожного движения. Благодаря им постановления о назначении административных наказаний водителям-нарушителям «могут быть вынесены без составления протокола об административном правонарушении» — на основании материалов «видеофиксации».

Законопроект был подготовлен российским министерством внутренних дел по поручению президента РФ, которое он дал на заседании президиума Госсовета прошлой весной. В начале октября документ рассмотрело правительство и решило его одобрить.

Подобная инициатива уже реализуется в столице — здесь около двух лет существует специальное приложение под названием «Помощник Москвы», позволяющее гражданам фиксировать нарушения правил дорожного движения и отправлять соответствующие материалы в «компетентные органы».