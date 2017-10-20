ЦИК напомнил кандидатам в президенты условия выдвижения

Секретарь Центризбиркома России Майя Гришина напомнила об установленных законом правилах выдвижения кандидатов на предстоящие президентские выборы, которые состоятся в марте, а избирательная кампания, предваряющая их, стартует уже в декабре.

По словам Гришиной, кандидата может выдвинуть политическая партия в рамках своего съезда, но он может выдвинуться и сам, собрав инициативную группу в свою поддержку из 500 человек, передает РИА Новости. В эту группу может войти кто угодно, без ограничения по занимаемым должностям, подчеркнула Гришина.

«Это должны быть, естественно, только избиратели, то есть лица, обладающие активным избирательным правом. Других каких-либо квалификационных требований к избирателям не предъявляется», — уточнила представитель ЦИК.

Первым этапом участия в избирательной кампании, по ее словам, является уведомление о выдвижении — регистрация инициативной группы или решения съезда партии в ЦИК. Кроме того, кандидат должен собрать документы, перечень которых установлен законом, включая свое заявление о согласии баллотироваться и документальные подтверждения своих биографических сведений, а также данные о доходах.

После этого кандидат открывает специальный банковский счет для финансирования работы избирательного штаба, и начинает сбор подписей в поддержку своего выдвижения. Самовыдвиженцам необходимо представить не менее 300 тыс. подписей из расчета максимум 7,5 тыс. подписей на каждый субъект федерации, кандидатам от непарламентских партий — не менее 100 тыс. подписей при распределении не более чем по 2,5 тыс. подписей на субъект.

Гришина подчеркнула, что на предстоящих выборах ни одна непарламентская партия не будет освобождена от процедуры сбора подписей, так как «никто из них сейчас не имеет фракций в парламентах хотя бы трети регионов». Кандидаты от парламентских партий по закону освобождаются от сбора подписей — как и те, кого выдвигают партии, имеющие свои фракции не менее чем в одной трети субъектов. «Но у нас нет таких», — объяснила представитель ЦИК.

Подписные листы представляются кандидатами на этапе регистрации, к этому времени «подтягиваются» и выдвиженцы от парламентских партий, открывшие специальный избирательный счет, но, как было сказано, освобожденные от сбора подписей.

Также до выдвижения кандидату необходимо, согласно закону РФ, закрыть имевшиеся у него счета в иностранных банках — если таковые были.

В целом, как отметила Гришина, к кандидатам в президенты самим по себе предъявляется не так уж много требований: они должны быть гражданами РФ старше 35 лет, не менее 10 лет проживающими на российской территории, не иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране, судимостей за тяжкие или особо тяжкие преступления (кроме случаев, если судимость погашена или с ее момента прошло более 10 лет).

По данным СМИ, о проведении выборов может быть официально объявлено в период с 7 по 17 декабря.

Ранее стало известно, что свою кандидатуру собирается выдвинуть телеведущая Ксения Собчак. Пресса утверждает, что она приватно встречалась с действующим президентом Владимиром Путиным и якобы получила от него «добро» на участие в выборах. О возможности участия Собчак в президентской кампании «Ведомости» писали еще в начале сентября со ссылкой на мнение экспертов, которые полагали, что Кремль захочет видеть женщину в роли конкурента нынешнего главы государства.