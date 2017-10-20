Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
20 октября 2017, пятница, 21:42
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Нижнеамурская голгофа: Финал партизанского движения на нижнем Амуре
Новая мера социальной поддержки введена на Чукотке
Не плюй в колодец. Что происходит в Гыде?
Обзор мировых СМИ: тяжёлый кризис чуда природы, дефицит могильного гранита и большой секрет древней Сибири
Доходы хабаровского краевого бюджета увеличились на 3 млрд, а расходы - почти на 4 млрд рублей
В Тюмени из горящего перинатального центра вывели 258 человек
В КНДР заявили о продолжении ядерных испытаний в целях обороны от США
Орский мясокомбинат – снова в лидерах!
Качественный продукт. Быть или не быть?
Названы самые прибыльные и небогатые отрасли в Карелии
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
20 октября 2017, 19:42
Евровидение мошенничество Украина шоу-бизнес

Из бюджета «Евровидения» в Киеве пропало 18 млн долларов

Киев готовится к Евровидению
Киев готовится к Евровидению
Marco Verch

Инспекция Государственной аудиторской службы Украины выявила незаконные расходы и другие финансовые нарушения в ходе проведения музыкального конкурса «Евровидение», который страна принимала в нынешнем году.

«Установлены факты незаконных расходов и недополучения Национальным общественным телевидением Украины (НОТУ) средств на общую сумму 8,6 млн гривен, нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 млн гривен», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте аудиторской службы.

В переводе на американскую валюту речь идет о незаконных расходах и недополученных средствах в размере 324 тыс. долларов и нарушениях в бухучете и закупках на 17,7 млн долларов. Впрочем, этим выявленные нарушения не исчерпываются: аудиторы также обнаружили завышение стоимости услуг при проведении тендеров и другие махинации.

Вдобавок аудиторы пришли к выводу, что половину трат на организацию и проведение «Евровидения» проверить вообще невозможно.

«Материалы аудита переданы в правоохранительные органы, которые дадут надлежащую оценку действиям отдельных должностных лиц НОТУ, которые были ответственны за организацию и проведение песенного конкурса "Евровидение-2017"», — говорится в пресс-релизе аудиторской службы.

Ранее стало известно, что на «Евровидение» в Киеве было потрачено 20,4 млн евро из украинского бюджета (эти данные обнародовал летом исполнительный продюсер конкурса Павел Грицак).

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Министр культуры Владимир Мединский
Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому ученую степень
Ксения Собчак
СМИ назвали автора экономической программы для Собчак
Судебные приставы
СМИ узнали о долговом аресте жилья дочери Собянина
Виктор Басаргин
Ространснадзор внес несколько авиакомпаний в зону риска
Выборы в Каталонии
Власти Испании назначили досрочные выборы в Каталонии
Архив новостей

Самое читаемое

Кадр из видеоролика "Ксения Собчак — кандидат "против всех""
Выдвижение Собчак. Часть 1. Чистый спойлер
Владимир Познер
Познер рассказал о беседе с Путиным по поводу Парфенова
Геннадий Зюганов
Зюганов призвал не превращать выборы в трагикомедию
Владимир Этуш
У Владимира Этуша похитили 28 млн рублей
На месте наезда на прохожих в Харькове
В Харькове Lexus протаранил толпу прохожих
21:10 Два взрыва в афганских мечетях унесли 72 жизни
20:47 Ространснадзор допустил возможность отзыва лицензии «Мострансавто»
20:36 Биткоин преодолел отметку в 6 тысяч долларов
20:08 СМИ назвали голосовавших против Мединского в президиуме ВАК
19:42 Из бюджета «Евровидения» в Киеве пропало 18 млн долларов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Флорентий Павленков
Флорентий Павленков
20 октября 1839 года родился Флорентий Павленков, книгоиздатель и просветитель
19:30 В СК рассказали о двух версиях гибели Дмитрия Марьянова
19:11 СМИ назвали автора экономической программы для штаба Собчак
18:48 Калининградский губернатор объяснил невыполненное обещание «кочаном»
18:29 Мужчина устроил резню в польском торговом центре
18:05 Турецким гранатам и баклажанам открыли путь в Россию
17:45 Ространснадзор внес несколько авиакомпаний в зону риска
17:34 Основатель «Теремка» опроверг планы закрытия сети
17:13 СМИ узнали о долговом аресте жилья дочери Собянина
16:57 В Думу внесут законопроект об отказе от таксофонов в крупных городах
16:54 Брызнувший в росгвардейца газом школьник оправдался рефлексом
16:26 КНДР посоветовала США смириться с ее ядерным статусом
16:11 Глава Минкомсвязи пообещал полное исчезновение роуминга
15:49 Васильеву осчастливило решение президиума ВАК по диссертации Мединского
15:36 Глава Сбербанка пообещал России ставки по ипотеке в 5%
15:23 Поклонская опровергла сообщения о сохранении украинского гражданства
15:04 Мединский пообещал дать россиянам почитать свою диссертацию
14:43 Грузинские энтомологи назвали жука в честь писателя Нила Геймана
14:39 Суд обязал МВД Украины завести на Порошенко дело из-за Саакашвили
14:20 СМИ сообщили об обнаружении алкоголя в крови Марьянова
14:09 Испанские власти назначили досрочные выборы в Каталонии
13:57 Мединский рассказал о заседании президиума ВАК
13:52 ФОМ отметил снижение уровня одобрения работы Путина
13:48 «Матильда» откроет Неделю российского кино в Париже
13:46 Большинство инопланетных цивилизаций скрыты подо льдом
13:41 Зампред ЦБ рассказала о пользе низкой инфляции
13:24 Экс-главе Новосибирской области дали условный срок за превышение полномочий
13:20 Суд отклонил иск журналиста «Новой газеты» Али Феруза к МВД
13:07 Президиум ВАК рекомендовал оставить Мединскому ученую степень
12:50 Глава ВАК дал доступ к «делу Мединского» только ему самому
12:46 Зампред Сбербанка назвал Avito одной из основных площадок кибермошенников
12:39 Роспотребнадзор снова запретил продавать «Боярышник»
12:30 Появилось новое аналитическое издание об Украине
12:26 Саакашвили позвал народ на вече обсудить «Украину после Порошенко»
12:22 Россия отказалась присоединяться к новым договорам по запрету ядерного оружия
11:59 Собчак и другим звездам поручили контролировать работу Роскачества
11:56 Приставы получили право без полиции задерживать неплательщиков алиментов
11:53 В США получил официальное одобрение еще один вид генной терапии
11:45 Орешкин заявил о необходимости создать русский аналог AliExpress
11:31 В Думе анонсировали ряд спецопераций по окончании войсковой операции в Сирии
11:27 Мединский прибыл на заседание президиума ВАК по своей диссертации
11:20 ФАС начала разработку ограничений доли государства в банках
11:05 Федеральное собрание и кабмин подготовят новый закон о молодежи
10:50 Закон о «народных инспекторах» поступил из кабмина в Госдуму
10:43 Обвиняемая по делу «Седьмой студии» выехала в Латвию как туристка
10:38 Венгрия добилась от Украины уступок по закону об образовании
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Яндекс.Метрика
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.