Из бюджета «Евровидения» в Киеве пропало 18 млн долларов

Инспекция Государственной аудиторской службы Украины выявила незаконные расходы и другие финансовые нарушения в ходе проведения музыкального конкурса «Евровидение», который страна принимала в нынешнем году.

«Установлены факты незаконных расходов и недополучения Национальным общественным телевидением Украины (НОТУ) средств на общую сумму 8,6 млн гривен, нарушений при ведении бухгалтерского учета и при проведении процедур закупок на общую сумму 468,7 млн гривен», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте аудиторской службы.

В переводе на американскую валюту речь идет о незаконных расходах и недополученных средствах в размере 324 тыс. долларов и нарушениях в бухучете и закупках на 17,7 млн долларов. Впрочем, этим выявленные нарушения не исчерпываются: аудиторы также обнаружили завышение стоимости услуг при проведении тендеров и другие махинации.

Вдобавок аудиторы пришли к выводу, что половину трат на организацию и проведение «Евровидения» проверить вообще невозможно.

«Материалы аудита переданы в правоохранительные органы, которые дадут надлежащую оценку действиям отдельных должностных лиц НОТУ, которые были ответственны за организацию и проведение песенного конкурса "Евровидение-2017"», — говорится в пресс-релизе аудиторской службы.

Ранее стало известно, что на «Евровидение» в Киеве было потрачено 20,4 млн евро из украинского бюджета (эти данные обнародовал летом исполнительный продюсер конкурса Павел Грицак).