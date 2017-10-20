Суд отклонил иск журналиста «Новой газеты» Али Феруза к МВД

Басманный суд Москвы отклонил иск журналиста «Новой газеты» Худоберди Нурматова (Али Феруз) к Министерству внутренних дел РФ. Об этом пишет «Медиазона».

Судья Галина Графова признал законным решение миграционного подразделения МВД, не предоставившего журналисту временное убежище в России.

Адвокат Ирина Бирюкова сообщила, что собирается оспорить это решение, так как нарушен целый ряд норм. Она также сообщила о намерении отправить своего клиента в третью страну.

Али Феруз является гражданином Узбекистана, 1 августа его признали виновным в нарушении режима пребывания России. Журналиста ожидала депортация на родину.

Однако Феруз заявил, что вырос в России. Он несколько лет пытался получить статус беженца или убежище в России, поскольку, по его утверждению, в Узбекистане его ждут заключение и пытки.

Адвокаты журналиста подали жалобу на решение о его высылке в Европейский суд по правам человека. Решение о депортации было приостановлено Мосгорсудом на время рассмотрения жалобы.