Глава МИД Финляндии рассказал о «российской угрозе» и санкциях

Министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни заявил в интервью «Коммерсанту», что Хельсинки «не чувствует угрозы со стороны России» и относится к ней с соседским уважением, сумев сохранить «двусторонний диалог, турпоток и, например, программы приграничного сотрудничества».

По словам главы финского внешнеполитического ведомства, который накануне встречался со своими коллегами из стран—участниц Совета Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР — Россия, Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция) в Архангельске, северные страны «решили, что кризис вокруг Украины не должен повлиять на сотрудничество по Арктике и на уровне регионов». Сойни подчеркнул, что на протяжении двух лет, пока он занимает нынешний пост, «опыт регионального сотрудничества был положительным».

Глава финского МИДа констатировал, что вопреки действию антироссийских санкций между нашими двумя странами сохраняются «хорошие отношения, и проблем действительно нет — зато есть положительные сигналы в развитии товарооборота, растет число туристов». Он связывает это с пресловутой прагматичностью финнов и их уважительном отношении к соседям, а также с неизменной заинтересованностью в продолжении диалога.

«Но то, что произошло на Украине и в Крыму, для нас неприемлемо, отсюда и санкции. Которые будут сняты, когда будут выполнены минские договоренности. Что касается посредничества, мы все-таки входим в ЕС, так что мы небеспристрастны и не можем выступать нейтральным посредником», — прокомментировал Сойни возможность передачи финского опыта сотрудничества с Россией другим странам Евросоюза.

Он также признал, что «российская инициатива относительно миротворцев на востоке Украины вызвала определенный интерес в Евросоюзе», и теперь Брюссель «хочет услышать больше», — то есть предложение Москвы рассматривается.

Что касается «российской угрозы», то ее для Финляндии не существует, заверил Сойни. «Наша внешняя политика заключается в том, чтобы со всеми — и прежде всего с нашими соседями — поддерживать хорошие отношения… Многостороннее сотрудничество, основанное на взаимных договоренностях и международном законодательстве,— вот что хорошо для любой небольшой страны», — объяснил он, добавив, что Хельсинки не исключает возможности своего присоединения к НАТО.

«Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным», — оценил глава МИД страны вероятность ее скорого вступления в Североатлантический альянс.