СМИ узнали о долговом аресте жилья дочери Собянина

Дочь мэра Москвы Сергея Собянина — Анна Собянина — лишена возможности «совершать любые регистрационные действия» с квартирой, которая принадлежит ей и находится в доме на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, сообщают «Открытые медиа».

По их данным, основанным на выписке из ЕГРН, эта квартира общей площадью около 205 «квадратов» арестована за неуплату долгов, и запрет на «совершение любых регистрационных действий» с этим объектом недвижимости судебные приставы наложили еще в июле, а приказ о взыскании налогов и сборов, по которому они действовали, датируется 25 ноября 2016 года.

«Открытые медиа» при этом отмечают, что в августе — то есть уже после наложения запрета — исполнительное производство по делу о неуплате налогов было прекращено в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 46 федерального закона «Об исполнительном производстве». В этом пункте указано, что документ возвращается взыскателю при отсутствии возможности «установить местонахождение должника или его имущества» или «получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

С самой дочерью Собянина СМИ связаться не смогли, а в пресс-службе ее отца на вопросы о принадлежащей ей недвижимости отвечать не стали.