На газопроводе в Подмосковье прогремел взрыв

В Луховицком районе Московской области в районе поселка Красная Пойма произошел разрыв газопровода, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

В ведомстве уточнили, что ЧП произошло утром 20 октября. После взрыва, из-за которого, по словам очевидцев, дрожали стекла, началось «факельное возгорание» – столб пламени поднимался в воздух на 15-20 метров.

В главке МЧС подчеркивают, что пострадавших нет, угроза населенным пунктам отсутствует.