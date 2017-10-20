Новый административный регламент ГИБДД‍ вступил в силу

20 октября вступил в силу новый административный регламент ГИБДД. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Отныне сотрудники ГИБДД лишились возможности изымать права у нарушителя правил дорожного движения непосредственно на месте происшествия. Водительское удостоверение должно быть сдано его владельцем в течение трех дней в подразделение ГИБДД.

В соответствии с новым регламентом, если медосвидетельствование показало, что водитель трезв, сотрудники ГИБДД обязаны доставить его обратно к машине из лаборатории.

Кроме того, сотрудников ДПС обязали быть вежливыми, воздерживаться от высказываний, которые могут быть истолкованы как дискриминация по полу, возрасту, расы, национальности, языка, гражданства, социального, имущественного или семейного положения, политических или религиозных предпочтений.

Новый регламент закрепил нормы оформления Европротокола.