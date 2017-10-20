Основатель «Теремка» опроверг планы закрытия сети

Основатель сети блинных «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что пользователи соцсети Twitter неверно поняли его пост, в котором он пожаловался на конкуренцию и предположил, что «через 1-2 года можно закрываться». Об этом РБК сообщила его пресс-служба.

Гончаров подчеркнул, что владельцы сети блинных не собираются сворачивать бизнес, а речь в сообщении шла о «привилегиях для McDonald's. По его словам, закрыты будут только убыточные точки.

Продажи падают. Конкуренция растет. Закрываем уже рестораны. Еще 1-2 года и вообще можно будет закрываться — Mikhail Goncharov (@Goncharovm) 19 октября 2017 г.

На своей странице в Twitter Гончаров продолжил дискуссию и объяснил уменьшение продаж «Теремка» падающим благосостоянием россиян и законным смещением спроса в сторону «кулинарии и дешевого фастфуда».

Он также сообщил, что за последние три года были закрыты три ресторана. Всего же в сети работают около 300 точек в России и две в Нью-Йорке. Гончаров посетовал, что McDonald’s платит 5–6% от оборота и по договору, а сети «Теремок» придется закрывать рестораны там, где арендаторы требуют 20-25%.

По данным «СПАРК-Интерфакса», выручка сети «Теремок» в 2016 году выросла на 16%, до 3,06 млрд рублей, чистая прибыль удвоилась и составила 56,9 млн рублей.