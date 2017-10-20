Глава Сбербанка пообещал России ставки по ипотеке в 5%

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что при определенных условиях ставки по ипотеке в стране в обозримом будущем снизятся до 5%, сообщает «Интерфакс».

Греф отметил: «Что касается ставок по ипотеке, они будут падать в зависимости от инфляции. На сегодня, если инфляция 3%, я думаю, что ставка в 5% не за горами».

Между тем, ранее в Центробанке заявили, что ведомство контролирует уровень инфляции и намерено удерживать его в районе целевых 4%. При этом официальный прогноз правительства по инфляции в 2017 году составляет 3,2%.