Госдеп признал применение химоружия террористами в Идлибе

Госдепартамент США впервые признал применение террористами химического оружия в сирийском Идлибе, пишет «Коммерсантъ».

Минобороны РФ прокомментировало заявление американского ведомства: «В тексте подробно рассказывается, что в данной провинции действует террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", связанная с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенная в России террористическая организация), которая использует "стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие"».

Госдеп также заявил о якобы нанесенных ВКС РФ авиаударах по Идлибу. Ведомство предупредило американских граждан об опасности поездок в Сирию«российские и/или сирийские силы продолжают совершать авиаудары в провинции Идлиб, которые в последнее время привели к десяткам жертв среди гражданского населения и гибели медицинского персонала».

Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков опроверг заявления о российских ударах по Идлибу. Он отметил, что Госдерпатамент «мягко говоря, заблуждается» и американцам бояться нечего: «Действующая в Сирии российская авиация не наносит ударов по населенным пунктам, в отличие от США и коалиции, добившихся "выдающейся победы" в Ракке, попросту стерев ее с лица земли».

В конце сентября Минобороны РФ опровергло информацию о гибели 150 мирных жителей в провинции Идлиб в результате бомбардировок российских и сирийских вооруженных сил.