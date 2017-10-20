СМИ назвали автора экономической программы для штаба Собчак

Экономическую программу для штаба телеведущей Ксении Собчак, объявившей о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году, напишет директор Центра исследований постиндустриального общества Владислав Иноземцев, рассказали РБК рассказали два источника, близкие к команде Собчак.

Один из собеседников издания отметил, что команда «только формируется», а Собчак — «сложный заказчик». Второй источник добавил: «Кроме Иноземцева привлечены много достойных людей, каждый из них — первый в своей сфере».

Глава штаба бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова Максим Кац заявил, что Собчак консультирует политконсультант Виталий Шкляров, работавший на кампании Ангелы Меркель, Берни Сандерса, Барака Обамы.

Шкляров уточнил: ««Я буду отвечать за мобилизацию, за работу с молодежью, за историю с вовлечением как можно большего количества людей». Речь идет о мобилизации «девочек, мальчиков, которые смотрели "Дом-2" — 18-летних, которые родились фактически в момент инаугурации Путина», пояснил консультант.