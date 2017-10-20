КНДР посоветовала США смириться с ее ядерным статусом

Директор департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи предупредила, что Вашингтону придется смириться с ядерным статусом Северной Кореи. Такое заявление чиновница сделала на конференции по нераспространению в Москве, передает «Интерфакс».

По ее словам, «КНДР не собирается вести переговоры по ядерному оружию, и США придется уживаться с ядерным статусом КНДР».

Цой Сон Хи пояснила, что ядерный арсенал необходим Пхеньяну для сохранения стабильности и безопасности в регионе — на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

«Сложившаяся ситуация укрепляет нас в понимании, что мы нуждаемся в ядерном оружии для того, чтобы отразить возможные нападения», — заявила представитель северокорейского внешнеполитического ведомства.

Она также заверила, что в случае необходимости КНДР ответит на учения, которые США и Южная Корея проводят у берегов Корейского полуострова. «Мы усмирим американцев и ответим на огонь огнем», — пообещала Цой Сон Хи.

При этом северокорейская чиновница заверила, что даже обладая ядерным оружием и пригодными для его доставки на территорию других государств баллистическими межконтинентальными ракетами, Пхеньян не собирается применять этот арсенал в отсутствие угрозы.

«Наше оружия предназначено для того, чтобы защитить родину от постоянной ядерной угрозы со стороны США», — подытожила глава североамериканского департамента МИД КНДР.

Напомним, накануне СМИ опубликовали приписанное властям КНДР мирное предложение, обращенное к Вашингтону. «Власти КНДР только советуют и ничего не навязывают, а выбор остается за США», — говорилось в материале. Судя по сегодняшнему заявлению Цой Сон Хи, эта информация не соответствовала действительности.

Кроме того, сегодня директор ЦРУ Майк Помпео предупредил Вашингтон, что Белому дому следует готовиться к нанесению удара по КНДР — упреждающего, поскольку в определенный момент по мере развития северокорейской ядерной программы угроза в адрес США будет только нарастать. По словам главы разведывательного управления, самое сложное — это определить момент, когда такой удар станет пора наносить.