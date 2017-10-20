Калининградский губернатор объяснил невыполненное обещание «кочаном»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ответил «по кочану» на вопрос журналиста о причине его отказа выполнить собственное обещание — компенсировать местным жителям ранее урезанные соцвыплаты.

Аудиозапись интервью в подтверждение выложил местный интернет-портал «Новый Калининград», корреспондент которого и беседовал с главой региона. Речь шла о выплате компенсаций за социальные выплаты, урезанные поправками в региональный закон «Об образовании», которые областная дума приняла в конце 2016 года.

Алиханов, который с 6 октября 2016 года занимал пост врио главы Калининградской области и стал ее губернатором 29 сентября 2017 года, обещал решить вопрос о возвращении социальных выплат семьям с детьми до выборов — во всяком случае, так утверждает главред «Нового Калининграда» Алексей Милованов. «Теперь, избравшись, предпочитает от вопросов о собственных обещаниях отмахиваться», — добавил он в интервью РБК.

Алиханов же заявил, что свое «интервью» про «кочан» в «Новом Калининграде» не читал, поскольку таит обиду на это издание и вообще его не мониторит. Свой лаконичный ответ на вопрос корреспондента он назвал шуткой, пояснив, что впоследствии ответил развернуто и серьезно.

Действительно, в «Новом Калининграде» приводится такой ответ губернатора: «У нас только 56% социальных выплат носит адресный характер. И это неправильно. И это надо наращивать дальше, на мой взгляд. Нами будет, наверное, в следующем году внедрена система электронного социального сертификата. Потому что очень много людей, вы удивитесь, которые получают различные социальные выплаты, в них не нуждаются».

Алиханов также отметил, что с бравшей интервью журналисткой он знаком давно, поэтому и пошутил (при этом она переспросила его после ответа про «кочан», пояснив, что ее вопрос «серьезный», и он заявил: «Серьезный ответ»).

Калининградские власти ранее пояснили, что отмена компенсаций родительской платы за детские сады позволит сэкономить 82 млн рублей в региональный бюджет.