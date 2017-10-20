СМИ сообщили об обнаружении алкоголя в крови Марьянова

В крови актера Дмитрия Марьянова, который скончался 15 октября в возрасте 47 лет, обнаружен алкоголь, сообщает Mash.

По данным портала, концентрация алкоголя в крови составляла лишь 0,32 промилле, однако с учетом состояния здоровья актера этого могло хватить для расширения сосудов и последующего отрыва тромба, что и стало причиной смерти.

Напомним, ранее журналисты со ссылкой на друзей Марьянова утверждали, что в больницу его доставили друзья, поскольку в службе скорой помощи был «перегруз» вызовами. Впоследствии выяснилось, что на самом деле проблема была в дорожной ситуации, а Миздрав Московской области по итогам проверки объявил, что в действиях сотрудников скорой не было нарушений.

По некоторым сообщениям, у Марьянова были проблемы с алкоголем, однако его пресс-секретарь опровергала такие утверждения.