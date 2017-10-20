«Матильда» откроет Неделю российского кино в Париже

Картину режиссера Алексея Учителя «Матильда» о любви будущего императора Николая II к балерине Матильде Кшесинской покажут на открытии Недели российского кино в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организатора мероприятия, компанию «Интерфест».

Организаторы также рассказали, что в программу Недели вошли фильмы, которые «получили признание мирового киносообщества и были удостоены престижных наград международных кинофестивалей», в том числе «Рай» Андрея Кончаловского (обладатель «Серебряного Льва» Венецианского кинофестиваля), «Нелюбовь» Андрея Звягинцева (лауреат Каннского кинофестиваля) и ряд других картин.

Гости Недели российского кино также смогут посмотреть документальную ленту об Октябрьской революции и анимационный сборник для детей «Веселая карусель».

Неделя российского кино пройдет в Париже 8-14 ноября в пятнадцатый раз. Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры России.