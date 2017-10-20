Мединский рассказал о заседании президиума ВАК

Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский рассказал о заседании президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), который рекомендовал не лишать его ученой степени. Об этом сообщает ТАСС.

Мединский уточнил, что за принятие этого решения проголосовали 70% членов президиума.

Заседание длилось два часа вместо ожидаемого часа, кроме Мединского на нем присутствовал участник сообщества «Диссернет» Иван Бабицкий, который в 2016 году обратился в Минобрнауки с просьбой лишить главу Минкульта ученого звания.

Диссертацию Мединского оценивали 20 членов ВАК и 12 специалистов по теме работы.

Заседание проходило в закрытом режиме.