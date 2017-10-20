Мединский пообещал дать россиянам почитать свою диссертацию

Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский, ученую степень которого вместе с докторской диссертации по истории рекомендовал сохранить президиум ВАК, пообещал издать «избранные места» из своей научной работы в виде монографии с комментариями «для более популярного прочтения».

Это обещание министр дал после упомянутого заседания президиума Высшей аттестационной комиссии (ВАК), по итогам которого было решено рекомендовать министерству образования и науки не лишать Мединского докторской степени, пишет «Медуза».

По мнению министра, его диссертация, адаптированная для широкого круга, непременно «найдет своего читателя». Напомним, она называется «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков». Автор, в частности, анализирует заметки иностранцев о России, публицистику и художественные произведения, в которых она упоминается.

Ранее экспертный совет ВАК пришел к выводу, что диссертация ненаучна, поскольку Мединский взял за основу неверный тезис — о том, что в освещении истории одного государства «со стороны» в принципе возможен объективный подход.

Кроме того, в 2016 году на научную работу министра культуры подавали жалобу, в которой перечисляли допущенные им «грубейшие ошибки» и пять монографий из приложенного к диссертации списка авторских публикаций — их, по словам заявителей, «никто не видел».

Тем не менее президиум ВАК сегодня постановил, что претензии к работе Мединского необоснованны, а его самого рекомендовал не лишать степени доктора наук — то есть отклонил рекомендацию своего же экспертного совета. Напомним, окончательное решение о судьбе ученой степени принимает министерство образования и науки РФ.