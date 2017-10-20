Ространснадзор допустил возможность отзыва лицензии «Мострансавто»

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) Виктор Басаргин не исключил, что возглавляемое им ведомство может инициировать отзыв лицензии у столичного автотранспортного предприятия ГУП МО «Мострансавто», передает РБК.

По словам Басаргина, такой вопрос встал в связи с ДТП с участием рейсового автобуса компании, которое произошло 6 октября в Коломенском районе Подмосковья и повлекло за собой гибель шести пассажиров.

Окончательное решение по поводу выступления с инициативой об отзыве лицензии ГУПа будет приниматься Ространснадзором по итогам проверки, которая проводится по факту аварии, а последнее слово остается за судом, подчеркнул Басаргин.

В пресс-службе «Мострансавто» утверждают, что никакой информации по поводу лишения лицензии «от компетентных органов» не получали — и комментировать ее будут только по факту получения.

Напомним, принадлежащий «Мострансавто» рейсовый автобус MAN, следовавший из Москвы в Озеры, днем 6 октября опрокинулся в кювет на 3-м километре трассы «Обход города Коломны». В салоне находились 39 пассажиров, шестеро из них от полученных травм скончались, более 20 человек были госпитализированы. По предварительным данным, причиной, по которой водитель не справился с управлением, были неблагоприятные погодные условия.

По факту ДТП заведено уголовное дело, оно квалифицировано по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.