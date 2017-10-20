Глава Минкомсвязи пообещал полное исчезновение роуминга

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров заявил на пресс-конференции в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов, что в скором времени роуминг может полностью исчезнуть, сообщает ТАСС.

Никифоров отметил: «Убежден, что лет через пять-семь лет это понятие уйдет в прошлое, общий уровень цен на связь выровняется, и связь станет такой же привычной услугой, как освещение или электричество в розетке».

При этом глава Минкомсвязи подчеркнул, что считает важной задачей своего ведомства борьбу со злоупотреблениями операторов сотовой связи: «Наша задача заключается в том, чтобы здесь максимально не было недобросовестного злоупотребления ценами. Мы подписываем с целым рядом стран [соглашения] для того, чтобы эти цены тоже снизить».

Что касается перспектив отмены внутрисетевого роуминга, инициатива должна исходить не от государственных структур – «сами операторы перестроят тарифные планы». Никифоров напомнил: «Мы с ними об этом договорились вместе с Федеральной антимонопольной службой».

В июле этого года ФАС заявила, что установка разных тарифов на услуги сотовой связи в домашнем регионе и при поездках клиента по России нарушает законодательство о конкуренции. В связи с этим операторам «большой четверки» – МТС, «МегаФон», «ВымпелКом» (бренд «Билайн») и «Т2 Мобайл» (Tele2) – было вынесено предупреждение.

В сентябре Минкомсвязи и ФАС установили предельный срок, до которого операторы должны отменить наценку на услуги внутреннего роуминга – июль 2018 года. Однако операторы раскритиковали данное требование, ссылаясь на неизбежный рост затрат при обслуживании клиентов.