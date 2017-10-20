Банк «Открытие» перед санацией купил расписки Qiwi на 90 млн долларов

Руководство банка «ФК Открытие» 29 августа, в день объявления Банком России о санации кредитной организации, приобрело у материнской структуры «Открытие Холдинг» ценные бумаги Qiwi на 24 млн долларов. Данные по этой сделке опубликованы на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Как сообщает РБК, за несколько дней до этого банк купил американские депозитарные акции Qiwi на 66 млн долларов – 3,848 млн депозитарных акций Qiwi по 17,3 доллара за каждую, на общую сумму 66 млн долларов.

Итого в ходе сделки, названной «внутренним трансфером», были приобретены ценные бумаги примерно на 90 млн долларов.

В документах Qiwi отмечается, что представители ЦБ заменили исполнительные органы «Открытия» и «фактически приняли на себя все полномочия по принятию решений в отношении банка «Открытие». В связи с этим кредитная организация больше не имеет права голоса по акциям Qiwi.